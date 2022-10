Manchester United | Ten Hag riaccoglie Ronaldo | “Lo voglio in rosa”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) A poche ore dalla partita contro il Chelsea, Erik Ten Hag, allenatore del, ha parlato di Cristianoe della sua esclusione dalla sfida del pomeriggio: “Cristianonon è convocato, ma si sta allenando per tenersi in forma per prepararsi alla prossima partita dopo il Chelsea” “Sarà multato? Non è un discorso da affrontare qui, è una cosa tra Cristiano e il club. Lunedì tornerà? Prima parleremo. Non credo sarà escluso a lungo termine. Non è il mio scopo.che sia inche si metta in forma per ogni partita, perché ha un impatto importante, se non fondamentale“. SportFace.