(Di sabato 22 ottobre 2022) "Accogliamo l'invito fattoci oggi dal Consigliere all'Agenda Digitale della città metropolitana di Bologna Franco Cima per avere un ruolo nel connettere imprese, PA e cittadini e fare insieme la ...

Adnkronos

Lo ha detto Cristina Mezzanotte, presidente- Romagna, chiudendo l'incontro di oggi su "Il ruolo dell'impresa nella cittadinanza digitale" al centro della 111esima Assemblea dei ...Coop., Federmanager Bologna - Ravenna, Fondazione Asphi Onlus, Fondazione Hub del Territorio, Gruppo Hera, H2H CLEANING, H2H FACILITY SOLUTIONS, InnovaCoop, Legacoop Bologna,... Manageritalia Emilia-Romagna: "Aiuteremo la pubblica amministrazione a dar corpo e sostanza alla digitalizzazione" (Adnkronos) – “Accogliamo l’invito fattoci oggi dal Consigliere all’Agenda Digitale della città metropolitana di Bologna Franco Cima per avere un ruolo nel connettere imprese, PA e cittadini e fare in ...Ieri 14 Ottobre le Consigliere di Parità delle Regioni Basilicata, Liguria ed Emilia Romagna sono state in visita nella nostra Regione su invito della Consigliera di Parità Regionale del Friuli Venezi ...