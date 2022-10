Malazè | “Napoli Pedala” – tour in bici

Leggi su ilblogdigio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ritorna un evento che ha già appassionato molti in questi anni e che si candida a diventare un percorso ciclo-turistico permanente. Primissima novità di questa edizione sarà il percorso, arricchito dal passaggio in aree verdi e boschive insolite e meravigliose. Saliremo fin su al bosco del Parco delle Colline Metropolitane di, per poi scendere nella Il Blog di Giò.