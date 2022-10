Maignan infortunato | ritorno più lontano del previsto | Milan disperato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Mikesarà fuori fino a gennaio. A dare la triste notizia a tutti i tifosi delè stato direttamente Stefano Pioli, che ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: “Siamo molto dispiaciuti per il suo infortunio. È un giocatore importante e stava facendo di tutto per rientrare. Abbiamo fatto tutte le cose con i tempi giusti. Ha avuto un problema non allo stesso muscolo”. E quindinon tornerà prima di gennaio: una brutta notizia per il, che come tutte le altre big è atteso da un tour de force di sette partite nell'arco di 20 giorni, prima della pausa per i Mondiali in Qatar. Fondamentale sarà gestire le energie, con Pioli che è pronto a sfruttare tutta la rosa: “Ci sono due considerazioni che sto facendo. Giocheremo 7 partite in 22 giorni e nessun giocatore le disputerà ...