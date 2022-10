Maghan Markle e la scena di sesso orale che ha “rimosso” dalla sua biografia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Una nuova bufera mediatica per Meghan. Nonostante il profilo basso imboccato nelle ultime settimane, dopo la morte di Elisabetta II, lei e il marito Harry d’Inghilterra non riescono proprio a tenersi lontani delle polemiche. E così, pochi giorni dopo la notizia del “congelamento” da parte di Netflix della docu serie sulla loro vita (l’uscita era prevista a dicembre, ma è stata stoppata dopo il caos innescato da The Crown 5 che sta travolgendo il colosso dello streaming) e lo stop and go delladel principe, ecco scoppiare un altro caso che ha per protagonista l’attrice. Tutto è iniziato con l’ultima puntata del suo podcast, Archetypes, in cui laha rievocato i suoi trascorsi da valletta di Deal or No Deal, la versione americana del format Affari tuoi, in cui era una delle venticinque “ragazze con la valigetta”, ...