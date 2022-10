Lotta ai tumori | arriva a Napoli la ' carovana della prevenzione'

Gemelli IRCCS, quest'anno approda in 3 città italiane, grazie al sostegno di Aspi, da anni impegnata nellaaidel seno. Dopo la tappa di Roma, la 'Carovana della Prevenzione' prosegue a ...Autostrade per l'Italia sostiene da anni laaidel seno e di tutte le principali neoplasie femminili, garantendo oltre 250 screening gratuiti alle donne, coinvolte da queste campagne di ...Seconda tappa della "Carovana della Prevenzione" di Komen Italia, oggi a Napoli, al distaccamento universitario di San Giovanni a Teduccio.Al Bano Carisi sarà l'ospite d'onore, il 24 ottobre, dell'evento nel Teatro Petruzzelli di Bari, per celebrare i 100 anni della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). (ANSA) ...