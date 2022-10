Liverpool | Klopp | «La prestazione posso anche spiegarmela | il risultato no»

(Di sabato 22 ottobre 2022) Le parole del tecnico del, commenta la sconfitta contro il Nottingham Forest: «Era una gara che dovevamo vincere» Jurgenha parlato della sconfitta delcon il Nottingham Forest. Di seguito le sue parole. «La, ilno. Non ho mai visto una partita dove una squadra ha almeno 4-5 occasioni da calcio piazzato e non la butta dentro. Eravamo pronti sul come avrebbero difeso, sul liberare sempre un giocatore. Firmino nel primo tempo, Van Dijk due o tre volte… abbiamo avuto l’occasione di addormentare la partita. Il gol subito? Abbiamo commesso un grosso errore sul gol concesso, perdendo il pallone con quel calcio di punizione. A prescindere da ciò, le chance ...

... centrocampista brasiliano in prestito dalla Juventus attualmente infortunato, oltre che di Luis Diaz, Diogo Jota, Naby Keita, Konaté, Matip, Nunez e Thiago Alcantara, ildi Jurgen...Il tecnico del, Jurgen, ha parlato a BT Sport dopo la sconfitta in casa del Nottingham Forrest. Ecco le sue parole: 'La prestazione posso anche spiegarmela, il risultato no. Non ho mai visto una ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Tutti pazzi per Rafa Leao, il Milan vuole blindarlo ma il rinnovo è difficile e ora arriva un'altra pretendente di alto profilo ...