LIVE Serie B | Frosinone-Bari | Reggina e Parma sullo 0-0 Alle 16 15 il big match Ternana-Genoa

Virgilio Sport

IT Articoli Correlati CALCIO -Allo stadio Arechi, il match valido per la 11ª giornata diA 2022/2023 tra Salernitana e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi, Salernitana e Spezia si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della ... Live Como - Benevento - 22 Ottobre 2022 alle ore 14:00 - Virgilio Sport La Salernitana è reduce dalla sconfitta contro l'Inter a San Siro per 0-2. Lo Spezia in settimana ha battuto il Brescia, 3-1, in Coppa Italia, ...Buon pomeriggio dalla redazione di TuttoBari.com e benvenuti alla diretta testuale di Frosinone-Bari, gara valida per la decima giornata della Serie B 2022/23. Galletti alla ricerca di riscatto dopo ...