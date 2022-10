(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming deldi– Presentazione dello slalomdi– Il programma della Coppa del Mondo di sci– Tutti i cambi di nazionalità nello sci– Le favorite della Coppa del Mondo– Tutte le novità in tema di materiali – I precedenti dell’Italia a– Le parole diin vista della prossima stagione – Le convocate dell’Italia per ildi– Le date dei Mondiali degli sport invernali Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti ...

OA Sport

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1 Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player Direttatestuale su OA Sport STARTLIST 1A MANCHE SLALOM GIGANTE FEMMINILE 1 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol 3 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol 4 ...OA Sport vi proporrà la DIRETTAscritta di entrambe le manche, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco. PROGRAMMA COPPA DEL MONDOALPINO 2022 - 2023 Sabato 22 ... LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden in DIRETTA: Marta Bassino e Federica Brignone per il primo squillo Sulle nevi austriache inizia la Coppa del mondo femminile. L'Italia punta al successo con Federica Brignone e Marta Bassino ...La campionessa americana apre la stagione di sci con il gigante di Soelden: «Gli hater puntano sulle tue debolezze. Il mio fidanzato Kilde mi fa stare bene. Sofia Goggia Ha il fuoco dentro» ...