LIVE Salernitana-Spezia | le formazioni ufficiali | c'è Bonazzoli | Verde in panchina

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo la vittoria della Juventus contro l'Empoli, il sabato di Serie A ha in programma tre match. Prima di Milan e Inter, a scendere in campo...

ilmattino.it

Allo stadio Arechi, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,e Spezia si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiSpezia 0 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio - Ore 15.00 Migliore .....00 ITALIA PRIMAVERA 2 Crotone U19 - Ternana U19 11:00SRF Viterbese U19 - Reggina U19 11:00SRF Alessandria U19 - Cittadella U19 11:30SRF Pisa U19 -U19 14:00SRF Pordenone U19 - Genoa U19 ... Salernitana-Spezia live dalle 15: l'omaggio dello stadio Arechi a Ribery Dopo una buona partenza, la Salernitana sta avendo un rendimento altalenante. Una vittoria, però, consentirebbe ai campani di fare un bel balzo in classifica. Dal canto suo, lo ...Dopo aver ritrovato il successo contro Sassuolo e Salernitana, l'Inter di Simone Inzaghi cerca la terza vittoria consecutiva in Serie A. Sarà ospite ...