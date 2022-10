LIVE MotoGP | GP Malesia 2022 in DIRETTA | Bagnaia avanza | ora la Q2 Brutta caduta per Miller

Leggi su oasport

9.30 INIZIA LA Q1!è il primo a scendere in pista. 9.29utilizzerà la gomma soft 'semi-usata' nel suo primo tentativo. 9.28 La Q2 inizierà alle 9.30 e durerà 15 minuti. 9.26 Attenzione perché poi incombe sempre anche il rischio pioggia. 9.25ha effettuato un solo giro (non concluso) con la gomma soft nuova, dunque potrebbe tornare buona anche per il primo tentativo in Q2. 9.23ottiene il miglior tempo in Q1 in 1'58?645,ndo in Q2 assieme a Marc Marquez, 2° a 0.233. Eliminati Brad Binder,, Crutchlow, Di Giannantonio, Pol Espargarò, Zarco, Oira, Gardner, Alex Marquez, Fernandez, Nagashima e Darryn Binder. 9.22 Marc Marquez arpiona la seconda posizione a 233 millesimi da ...