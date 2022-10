Live Milan-Monza 0-0 | che sfida con Berlusconi e Galliani

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo la vittoria contro il Verona, i rossoneri sono a caccia dei tre punti per restare nelle prime posizioni. La partita in direttaPioli fa riposare Leao in attacco e Tonali in mezzo al...

0' Inizia il match: primo pallone per il M - Manca pochissimo al calcio d'inizio del match: il Milan scenderà in campo con terza maglia verde, mentre il Monza giocherà ...I rossoneri di Pioli per centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato e mettere pressione a Napoli e Atalanta; i biancorossi di Palladino per sognare l'impresa e invertire la rotta dopo il k.