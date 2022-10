Limatola | Piano di Riequilibrio | la minoranza preme per l’istituzione di una commissione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – IldiPluriennale è tema caldo ae agita lache stando per la creazione di, composta da membri dell’una e dell’altra parte, per fare in modo di arrivare a una proposta che possa essere soddisfacente e soprattutto risolutiva. Il progetto deve essere presentato entro il mese di Novembre, quindi non c’è molto tempo a disposizione. “Bisogna convocare con una certa urgenza – dichiarano in una nota i consiglieri del gruppo ‘Aper’ – un consiglio comunale per discutere di questo aspetto. Nei giorni scorsi abbiamo avuto una serie di incontri col sindaco e coi membri della maggioranza per affrontare la questione del nuovo ...