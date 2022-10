Liga 2022 2023 | il Valencia di Gattuso cade al Mestalla | vince il Maiorca 2-1

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ilalcontro ilnell’undicesima giornata della. Quarta sconfitta in campionato per i ragazzi di Rino, che sbloccano il match al 52? grazie al calcio di rigore di Edison Cavani prima di subire il pareggio degli ospiti al 66? con Muriqi, in gol sempre dagli undici metri. A chiudere i conti a sette minuti dalla fine del match è stato Kang-In Lee, autore di una grande azione personale e di una bella conclusionente. Iltorna are dopo due sconfitte consecutive nelle scorse due giornate, conquistando tre punti importanti che lo fanno salire a quota 12 e a soli tre punti proprio dal. SportFace.

Infobetting

Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l'undicesima giornata della- 2023 BARCELLONA - Domenica 23 ottobreal Camp Nou andrà in scena Barcellona - Athletic Bilbao , gara ......00 Genoa - SPAL 1 - 0 21:00 Torino - Cittadella 4 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:30 Brighton - Nott'm Forest 0 - 0 21:15 Crystal Palace - Wolves 2 - 1 CALCIO - LA19:00 Siviglia - Valencia 1 - 1 ... Formazioni Liga 11a giornata 2022/2023 David De Gea a fine stagione tornerà a giocare nella Liga. Il Daily Mail spiega che sul portiere cresciuto all'Atletico Madrid e in scadenza ...Sono parecchi i calciatori già accostati alla Juventus in vista della sessione estiva del prossimo anno. In cinque dalla Liga.