Libri | “1971 Campionesse!” – Intervista all’autore Massimo Farina

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Per la rubrica “” abbiamo raggiunto eto un amico de GliEroidelCalcio,, esperto di sport piacentino ed autore del libro “”, edito da Officine Gutenberg. L’opera ripercorre la storia del calcio femminile piacentino e celebra il cinquantennale dello scudetto vinto dalla Brevetti Gabbiani Piacenza. Un triplo appuntamento per noi: oggi l’e nelle prossime settimane due estratti del libro. Buona Lettura. Il team de GliEroidelCalcio.com ——————————– Come nasce l’idea di dedicare un libro sulla storia del movimento calcistico femminile a Piacenza? “L’idea nasce dal fatto che da bambino andavo a vedere le partite casalinghe della squadra, accompagnato da qualche adulto e ne diventai tifoso, ...