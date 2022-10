Lévêque Cedh | ' Omeopatia previene ricorrenza patologie in età pediatrica'

(Di sabato 22 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "Per quanto riguarda il ruolo dell', la possibilità primaria è quella della prevenzione per evitare ladiin età. In modo particolare, con l'in prevenzione...

Lo ha detto Yves Lévêque , presidente del Comitato scientifico, a margine del decimo Congresso internazionale del Centre d'Enseignement et de Développement de l'Homéopathie al via oggi a ...Lo ha detto Yves, presidente del Comitato scientificoa margine del decimo Congresso internazionale del Centre d'Enseignement et de Développement de l'Homéopathie al via da oggi a Roma. ...