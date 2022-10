L'emozione di Galliani | 'Milan e Monza sono la mia vita Lacrimuccia? E' già scesa quando ho abbracciato Maldini'

"Oggi è una grande, il risultato non conta. E' incredibile aver portato il Monza dalla Serie C alla Serie A. ... l'ad dei brianzoli, e grande ex rossonero, Adrianoai microfoni di Dazn.Commenta per primo Milan - Monza non è una semplice partita per Adriano. L'amministratore delegato, emozionato per la gara di San Siro, ha parlato a Dazn prima del fischio d'inizio: 'Trentun anni non si possono dimenticare, a Massimo (Ambrosini, ndr) posso solo ..."Oggi è una grande emozione, il risultato non conta. E' incredibile aver portato il Monza dalla Serie C alla Serie A. Un'eventuale esultanza Spero di riuscire a non muovere un muscolo. Milan e Monza ...L’ad del Monza torna oggi per la prima volta a San Siro da avversario, dopo oltre 31 anni passati in rossonero ...