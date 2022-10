Euronews Italiano

Si tratta di una donna di 65 anni di Sulmona che abitava in un condominio dove, nei giorni scorsi, è emerso un secondo caso di: una donna è attualmente ricoverata nell'ospedale di Sulmona. Legionella, muore 65enne. Nuovo caso nello stesso condominio Alcuni giorni fa era stata ricoverata in ospedale a Sulmona (L'Aquila) perché colpita da legionella e per la gravità delle condizioni era stata poco dopo trasferita al policlinico Umberto l di Roma do ...Era stata colpita da legionella e trasferita in gravi condizioni nel policlinico Umberto l di Roma. Luciana Pantaleo, parrucchiera molto nota in città, non ce l'ha fatta a superare il drammatico ...