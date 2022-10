Legionella | morta una donna di 65 anni al Policlinico Umberto I

(Di sabato 22 ottobre 2022) Roma. Un altro caso, questa volta risultato fatale per la povera vittima: unadi 65non ce l’ha fatta, èdopo il trasferimento d’urgenza nell’ospedale di RomaI. Solamente qualche giorno fa, laera stata ricoverata d’urgenza a Sulmona (L’Aquila) perché colpita da. La gravità delle sue condizioni era apparsa così chiaramente sin dall’inizio ai medici che l’hanno osservata che poco dopo è stato richiesto il trasferimento d’urgenza in un’altra sede, quella dell di Roma. Purtroppo sono risultati vani tutti i tentativi di trarla in salvo. Nella serata di ieri laè deceduta. La vittima era di Sulmona, comune della provincia dell’Aquila in Abruzzo, e abitava all’interno di ...

