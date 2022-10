Lecce | i convocati di Barone per la sfida al Bologna

Calcio Lecce

di ......lasciato il terreno di gioco lunedì scorso aper un problema all'anca, nonostante sia reduce da due giorni di lavoro personalizzato per recuperare dal fastidio muscolare, è tra i... Lecce-Bologna: i convocati. Out Gallo e Persson Nell'amichevole in famiglia di oggi, Federico Chiesa ha segnato una doppietta e ha giocato 45 minuti. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, l'esterno bianconero difficilmente ...Il tecnico del Lecce Marco Baroni è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà la sua squadra ospite del Bologna.