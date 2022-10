Le proposte alla politica dei Giovani Imprenditori Cna per una transizione “giusta”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 22 ottobre 2022) ROMA – Per il 73,4% delle piccole imprese è necessario svolgere un ruolo attivo verso la sostenibilità e l’82,4% si dice convinto che nel mondo del prossimo futuro non ci sarà spazio per coloro che non coltiveranno la dimensione della sostenibilità ambientale e sociale. Percentuali più alte quando le risposte arrivano daunder 40. È quanto emerge da uno studio realizzato da CNA che ha coinvolto oltre mille imprese associate dimostrando che il sistema della piccola impresa si sente protagonista rispetto ai grandi temi globali. Con riferimentosostenibilità, oltre un’impresa su due ha realizzato interventi per migliorare il rapporto con i dipendenti, da forme di welfare aziendaleformazione. Al secondo posto soluzioni per l’efficientamento energetico con il 44,5% del campione. Solo l’11% delle imprese non ha ...