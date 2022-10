Le Pen e Orban | le reazioni compiaciute della destra europea al governo Meloni

(Di sabato 22 ottobre 2022) Roma, 22 ott – Marie Le Pen e Viktorsi congratulano con Giorgiaper il suoe non nascondono interesse per eventuali future collaborazioni in ambito europeo negli ambiti più “sovranisti” nel vecchio continente (con tutte le virgolette del caso). Da Le Pen ad, le congratulazioni aCome riporta Tgcom24, sia dalla Francia che dall’Ungheria arrivano le congratulazioni. Auguri molto caricati arrivano dalla leader Rassemblement National francese, Marine Le Pen, che così twitta dopo il giuramento: “Rivolgo a Giorgia, nuova presidente del Consiglio dei ministri italiano, e a Matteo Salvini, vicepremier, tutti i miei auguri di successo. Ovunque in Europa i patrioti stanno salendo al potere e con loro questa Europa delle nazioni che noi auspichiamo”. ...

