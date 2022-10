Le pagelle del Benevento – Difesa da incubo | il centrocampo non gira

Leggi su anteprima24

Como – Giornata amarissima per ildi Fabio Cannavaro che perde a Como e scivola sempre più in basso in classifica. Ledei giallorossi: Paleari 6: Sui due gol subiti è vittima di orrori difensivi, fa il suo evitando il 3-1 in uscita. Leverbe 5: Regala l'uno a zero a Cerri con un erroraccio, poi pareggia ma anche da centrale continua a non convincere. (1'st Farias 6: Sembra l'unico in grado di sparigliare le carte, la domanda è perché non sia entrato dopo l'infortunio di Ciano). Capellini 4,5: Cerri lo brucia facilmente nell'azione del 2-1, scolastico e approssimativo nella gestione della palla. Pastina 6: Ancora il migliore di un reparto difensivo che naufraga in riva al lago. Improta 4,5: Non ha la gamba e non punge. Una chance gli capita nel primo tempo ma è frutto di pura casualità. (25'st Foulon ...