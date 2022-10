Le lacrime di Paola Egonu ci inchiodano alle nostre responsabilità

(Di sabato 22 ottobre 2022) La pallavolo è uno sport a diffusione planetaria dove l’Italia, con le sue Nazionali maschili, femminili e giovanili, domina la scena da decenni. L’ultima stagione, appena conclusasi, è stata impressionante: leNazionali hanno vinto una medaglia d’oro nel Mondiale seniores maschile, una di bronzo in quello femminile e sei medaglie d’oro nei sei campionati europei giovanili, tre maschili e tre femminili. Se sommiamo a questi risultati le due medaglie d’oro agli Europei seniores, sia maschile che femminile, arrivate alla fine della stagione precedente è evidente come questo filotto di risultati rappresenti qualcosa che credo non abbia precedenti nella storia sportiva del nostro paese. L’ultima medaglia in ordine cronologico, quella di sabato scorso al Mondiale femminile conquista con una sontuosa vittoria contro gli Stati Uniti, è stata quella che ha fatto più ...

... racconta un compagno in. Intanto si attende la richiesta di convalida dell'arresto della ..., Luca, Daria e famiglia vi sono vicino con il cuore. Francesco, sarai per me sempre un angelo". ...... nel vento, nel sorriso e nelle'. Nel 2008 ha registrato due nuove canzoni inedite, Put ...gennaio 2016 porta in giro uno spettacolo di musica e teatro ispirato al suo libro con l'artista...Che cosa c'è dietro il caso della pallavolista azzurra. Quelle lacrime e quelle parole sono le lacrime e le parole di tutte le Paola che non hanno il talento e la visibilità della campionessa italiana ...Nell'editoriale non solo il riferimento alla cronaca sportiva ma anche e soprattutto l'appello per una nuova legge sulla cittadinanza ...