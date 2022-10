Le cucine da incubo di The bear sfornano un’ottima serie tv

L'apprezzatissima serie di Hulu, The bear , racconta di un giovane chef di nome Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White, già visto in Shameless ) che cerca di mettere la sua esperienza nei ...In alcuni momenti, infatti, si respira pure una certa impostazione da reality di cucina (quello in cui ledei ristoranti sono un), nonostante non abbracci mai quello stile di ripresa. ...Multischermo / Su Disney+ la serie scritta e diretta da Christopher Storer ha per protagonista Jeremy Allen White ...