Lautaro | Martinez Quarta e il flipper di Buenos Aires | così il Toro consegnò il titolo al Boca

... leader nerazzurro, a trascinare ancora i nerazzurri L'Inter a Firenze cerca punti per la rimonta in campionato su un campo difficile dovrà essere, leader nerazzurro, a trascinare ancora i ...Fiorentina - Inter: LucasQuarta da una parte,dall'altra. Qualche volta avversari, molto più spesso compagni di squadra. La proporzione è di 3 a 8, con il particolare record di zero sconfitte con la nazionale argentina quando i ...I due argentini hanno più partite da compagni - imbattuti - che da avversari, ma l'unico incrocio sudamericano si aprì con un rimpallo che li vide protagonisti: il River Plate, a due giornate dalla fi ...Un Toro a casa del Re Leone. Comincia con questo parallelo tra Lautaro Martinez e Gabriel Omar Batistuta il pezzo di approfondimento de La Gazzetta dello Sport in proiezione a ...