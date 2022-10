La vera storia degli audio di Berlusconi | la rivelazione di lady LaPresse

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) In questa presunta spystory ambientata tra la buvette di Montecitorio e la sala Lucio Colletti al sesto piano del palazzo dei gruppi parlamentari, ci sono pochi indizi e una certezza: le notizie, quando arrivano, si danno. Parte da qui la spiegazione che Alessia Lautone, direttrice di, fornisce a Libero dopo le fantasiose ricostruzioni in merito all'rubato a Silvioe diffuso in due riprese dal sito dell'agenzia. Le confidenze fatte dal Cav ai suoi sui rapporti riallacciati con Vladimir Putin, lo scambio di doni per il compleanno (bottiglie di vodka dalla Russia in cambio di Lambrusco dall'Italia), le lettere dolcissime e, il giorno dopo, la versione dell'ex premier sul conflitto tra Russia e Ucraina con giudizi poco lusinghieri su Zelensky («lasciamo perdere...»), sono opera di Donatella Di Nitto, ...