La Transafricana fa dietrofront | arrivo all’Equatore e ritorno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Eccoci di nuovo, scusate l’assenza ma sono stati giorni intensi che ci hanno visto rivoluzionare il nostro viaggio, proseguire verso nord non è possibile, l’Etiopia è off limits e così abbiamo deciso di raggiungere la linea dell’Equatore per poi invertire la rotta e puntare a sud. Infatti, a seguito della comunicazione ufficiale ricevuta dalla Farnesina la cui mail recitava: “attualmente si tratta di zone ad alto rischio e pericolo dove sono in corso combattimenti militari e noi sconsigliamo fortemente di recarsi”, abbiamo scelto di rientrare al Capo trasformando così la nostraCape to Cairo in una Cape to Cape. Il percorso verso sud parte idealmente d, percorreremo il sud del Kenya, la Tanzania, esploreremo altre zone del Malawi e visiteremo il Mozambico prima di rientrare in Sudafrica. Da Nairobi, che dista pochi ...