La tauromachia migra oltreoceano

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nel “Dìa de la Hispanidad”, la grande festa del Regno di Spagna, la Plaza de Toros di Las Ventas, a Madrid, ha in “cartel” l’ultima corrida della stagione, poi i matador e le loro squadrille si trasferiranno in Sud America dove partono gli appuntamenti del mondo nuovo. L’arena madrilena, suddivisa in tribune, accoglie 26 mila spettatori, attaccati uno all’altro, la Plaza dimentica davanti al sangue ogni prudenza del Covid. Signore eleganti, abitini di seta e gioielli luccicanti, i loro compagni abbottonati nelle tradizionali camicie a quadretti. Per trovare l’alta società spagnola dovete affacciarvi sulla Tribuna 9 Riservata. Dalla destra arrivano le urla e il chiasso della Tribuna 7, la curva degli ultras taurini, insofferenti, imprecando sempre contro matador, toro, allevatori. Niente va mai bene a questi aficionados, custodi gelosi di regole e tradizione. Lo spirito dei vecchi ...