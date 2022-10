La strana manovra a nostre spese per salvare di nuovo Mps

(Di sabato 22 ottobre 2022) La recente storia del Monte dei Paschi è da brividi, dalla spericolata acquisizione dell’Antonveneta alla tragica morte di David Rossi, dal siluramento del suo penultimo amministratore via comunicato stampa al valore zero che si trovano in mano i piccoli azionisti. Ma c’è sempre qualcuno che ci guadagna. La cronaca di queste ore è un unicum della finanza italiana, ma probabilmente internazionale. Dovete sapere che il Tesoro (che ha circa il 62 per cento del Monte) ha con tutte le forze sponsorizzato l’ennesimo aumento di capitale e lo sta realizzando nel momento peggiore immaginabile. Si tratta di 2,5 miliardi di nuove risorse da mettere in una banca. E per farlo ha chiamato otto banche che gli garantiscono il buon esito dell’operazione. A questi signori il Tesoro staccherà un assegno per commissioni pari a 125 milioni. Avete capito bene. Ma le cose stanno anche peggio di così. Il ...

