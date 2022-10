(Di sabato 22 ottobre 2022) La cantante statunitensedella musica folk e country – nota per i brani “You’re So Vain” e “Coming around again” – ha persole sue, Lucy e Joanna, a causa delundi. Lucy, conosciuta per tutta la sua vita e carriera come cantante e poi compositrice a Broadway, è morta di un tumore al seno metastatico all’età di 82 anni giovedì 20 ottobre nella sua casa di Piermont, nello stato di New York. Joanna, la più grande delleche era conosciuta come cantante d’opera, è morta di tumore alla tiroide a 85 anni nella sua casa di Manhattan mercoledì 19 ottobre, secondo quanto scrive “New York Times”....

Secolo d'Italia

... 80 anni fa nasceva la: i duetti indimenticabili Fin dalla nascita in USA del movimento per i ... Dai Duran Duran a Lionel Richie, da Pat Benatar agli Eurythmics fino aSimon, ecco tutti i ...Cacciata dalla casa di famiglia dopo un ennesimo litigio, Sasha incontra l'enigmatica, che la ... documentari, cartoni animati, corti, live - action dei cataloghi Disney, Pixar, Marvel,Wars,... La star Carly Simon perde entrambe le sorelle per cancro a un giorno di distanza l'una dall'altra I'm not gonna pretend it didn't hurt not doing it,' the singer admitted during an appearance on That Peter Crouch Podcast.Star della musica folk e country, nota per i brani 'You're so vain' e 'Coming around again', ha perso entrambe le sue sorelle, Lucy e ...