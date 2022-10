La Serie A dei miliardari | ecco quanto incasserà l’anno prossimo | assurdo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 22 ottobre 2022) LaA ha bisogno di vendere sempre di più i propri diritti sportivi, per questo motivo sta per ricevere un’offerta davvero unica. Al giorno d’oggi per poter riuscire a tenere testa con i grandi colossi delle calci internazionali è fondamentale poter vendere i propri diritti televisivi e le proprie attività, con laA che di recente ha avuto un’offerta davvero incredibile da un fondo che potrebbe cambiare la storia. AdobeSono ormai tantissimi anni che si parla in continuazione della situazione legata al calcio italiano, con le squadre che non riescono a ottenere grandi traguardi. Sono tantissime le idee che vengono portate avanti, ma quello che deve essere tenuto sempre in considerazione è il fatto che per poter essere competitivi servono tanti soldi. In questo momento il divario tra laA e la Premier League è davvero ...