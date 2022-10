‘La riforma della polizia locale di Roma? Gliela do sui denti’ | agente scatta una foto a una turista e scoppia la polemica

(Di sabato 22 ottobre 2022) “Raga, io spero che fosse unal primo giorno di servizio. Non si può vedere. Unchegrafa una ragazza e poi vorrebbero ladi? Ma io sui dentido, questa”. A parlare è Laura Bottero. È lei ad aver messo su TikTok il video che ha scatenato l’ultima bufera sulla. Nel video si vede una ragazza, presumibilmente una, in posa, semi-sdraiata su un muretto. La ragazza non riesce a fare il selfie, perché non verrebbe bene la parte retrostante. Lo sfondo, infatti, è il Colosseo. L’, di spalle, ledellecon il cellulare. ...

In Terris

I regolamenti sono il risultato dellaglobale del sistema di trasferimento della FIFA e ... che entreranno in vigore il 16 novembre 2022, sono un insieme di norme in base alle qualiFIFA ...... ricordateBianchi'. Sulla 'famiglia e sui diritti civili nessuno può pensare che ci facciamo prendere in giro. Cosa significa tutelare il diritto a non abortire C'è una legge datata '78,... Il primo passo della riforma dell’assistenza delle persone anziane non autosufficienti