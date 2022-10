La regina Máxima d' Olanda | 51 anni | senza trucco come non l' abbiamo mai vista

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nel suo ultimo viaggio, da sola, alle falde del Kilimangiaro, lad'ha scelto un look semplice e naturale, lontano dallo sfarzo delle cerimonie reali

Buon compleanno Valeria Golino!della camicia azzurra in pendant con gli occhi Oggi la protagonista di "Rain man" e "Respiro" compie 57 anni. Intensa, libera e fuori dagli schemi, è anche una raffinata esperta nell'arte di ...Maxima d Olanda , laconsorte d Inghilterra Camilla e la principessa Sofia di Svezia hanno ... Dall altra parte del mondo,d Olanda, in viaggio in Tanzania, ha debuttato con una ...