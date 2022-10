(Di sabato 22 ottobre 2022) La Gazzetta dello Sport non era l’unico quotidianoin edicola stamattina. Ancheha cambiato il colore della suaper celebrare il primo esecutivo con a capo una donna,. Per il direttore, Alessandro Sallusti, «che», il colore del nuovo governo – che in questo ore è riunito al Colle per il giuramento – «è». Lo ha scritto nel suo editoriale a, ricordando che è una consuetudine «dei giornali chic cambiare veste in occasione di giornate ritenute degne di tanto onore». Nel pezzo, inoltre, si legge che la scelta del colore, da parte del quotidiano, è stata presa in onore «delladonna presidente del Consiglio», questo ...

Open

... arriva l'ennesima conferma del fatto che Francesco Totti ha voltato. Per il Pupone Ilary ... Non è lavolta Francesco Totti e Noemi Bocchi non hanno più alcuna intenzione di nascondersi. ...Apri Conto Corrente Arancio ING Direct: ecco cosa offre oltre al Conto Arancio Naturalmente,... Aprendo un conto corrente Arancio con ING Direct accedendo a questaentro il 31 dicembre ... La prima pagina di Libero in rosa per Giorgia Meloni premier: «Altro che nero» – La foto Gli attributi – La mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #berlusconi #salvini #meloni #governomeloni #giuramento #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira # ...Der Spiegel titola "Una postfascista al governo". Le Figaro: "Un vero governo politico, anche di buon livello".