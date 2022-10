La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato il Quirinale

... ricoprendo il ruolo didella sezione italiana della Fondazione di diritto pontificio Aiuto alla chiesa che soffre e viceCentro studi Rosario Livatino. Giornalista ...Infine, con decreto della presidenzaConsiglio dei ministri è stato nominatodell'Istituto per il credito sportivo , una banca sociale per lo sviluppo dello sport e della cultura. Il ...L’ex presidente cinese Hu Jintao contrariato. Si parla di motivi di salute la questa uscita non è stata spiegata dai media ufficiali ..."Pieno sostegno alle rivendicazioni dei Comuni sardi esclusi dalla graduatoria finale del bando sulla rigenerazione urbana, che auspico possano ancora trovare risposta dal PNRR”, ha detto il President ...