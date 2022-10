La premier Giorgia Meloni al Quirinale per il giuramento | arrivo separato per il compagno e la figlia

Meloni èe il primo 'first gentleman' della Repubblica italiana è Andrea Giambruno . Arrivato al Quirinale per il giuramento del Governo assieme alle figlia Ginevra, Gaimbruno ha ...Al Palazzo del Quirinale, dopo l'arrivo di tutti i ministri del nuovo governo per prestare giuramento, gli ultimi ad arrivare sono Andrea Giambruno , compagno diMeloni e la, l'unica ad entrare in auto. Eccezionali le misure di sicurezza intorno al Colle. Tutte le vie di accesso al Quirinale sono presidiate e l'accesso è consentito ai soli ...La Bernini su Instagram ha voluto celebrare il momento solenne con una storia che fa già discutere. Leggi anche > Giorgia Meloni premier e Guido Crosetto, dalla presa in braccio alla stretta di mano: ...È il giorno del giuramento del nuovo governo di Giorgia Meloni. E dal resto del mondo arrivano le reazioni di leader dei Paesi e dell'Ue. «Congratulazioni a Giorgia Meloni ...