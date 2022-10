“La morte di mia moglie…” Dodi Battaglia | straziante dramma del chitarrista dei Pooh

L'Osservatore Romano

'Credo chefiglia sia una vera definizione di miracolo ', ha detto Alvarez in un'intervista a ' ... dopo ladi sua moglie. 'Era lì con me' 'Era solo un po' come, in un certo senso, come se ...Non è assolutamenteintenzione rovinarvi la sorpresa, tantomeno darvi qualche anticipazione di ... seminaredall'alto e mettere a ferro e fuoco un'autostrada battagliando ferocemente contro i ... Quel fumo di morte che ha cambiato la mia vita "Possiamo avere leggi più severe, macchine più sicure per chi guida, ma continueremo a morire e ad ammazzare se la macchina resta il simbolo della libertà assoluta" ...Il 22 ottobre 2009 morì Stefano Cucchi. Aveva 31 anni, è stato selvaggiamente picchiato da due Carabinieri poco dopo l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo anni di depistaggi, la veri ...