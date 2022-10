La ministra Bernini cita Ambra Angiolini per il suo giuramento come ministra | VIDEO

(Di sabato 22 ottobre 2022) La formalità e l’altisonanza della Cerimonia deldel nuovo Governo, tenutasi oggi alle 10 al Quirinale, è stata smorzata alla grande da una parentesi trash tutta social che ha visto per protagonista la nuovadell’Università e della ricerca Anna Maria. La forzista, propriotutti gli altri ministri della squadra di Governo voluta da Meloni, ha giurato stamane di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rendo la formula di rito: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di eserre le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. Ma a far sorridere sono state alcune storie pubblicate su Instagram da(o da chi per lei) nelle quali, tra ...

Tailleur classico anche per ladell'Università Anna Mariache, come unico vezzo, ha scelto una camicia bianca dal collo a punta molto ampio. Camicia in seta per ladel ...... Enrico Letta, poi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, poi esponenti del governo, che poco prima avevano giurato al Quirinale, ladell'Università Anna Maria, il ministro ...(Adnkronos) - Dopo il giuramento al Quirinale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto la Chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio per partecipare ai funerali di Francesco Valdise ...In attesa del giuramento di Giorgia Meloni, il nuovo Ministro dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini postava storie Instagram piuttosto trash.