La Meloni giura a memoria | ma la neo premier compie una gaffe e aggiunge il mio mandato

Il ritornello 'Adesso', cantato da Ambra Angiolini ai tempi di Non è la Rai, 'risuona' al Quirinale grazie a ...si vede il salone delle Feste del Quirinale durante il giuramento del governo... cult di Ambra che canta "adesso" , scorrono le immagini del salone delle Feste che si va via via riempiendo con gli esponenti del nuovo esecutivo di Giorgia. Pochi secondi che danno una ...Il governo Meloni conquista già l'attenzione della stampa estera. Ma il racconto sulla neopremier ricorre spesso a banalizzazioni e allusioni grossolane al passato ...Il giuramento di Giorgia Meloni, prima premier donna in Italia, domina le prime pagine dei giornali stranieri online ...