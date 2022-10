La Meloni alla prova di G20 e Europa | l’agenda internazionale del nuovo governo

Leggi su it.insideover

(Di sabato 22 ottobre 2022) Giorgiasi è insediataguida delitaliano e fin dalle prime battutesarà una sfida cruciale per ilesecutivo. Chiamandoribalta ildi centrodestra in una serie di contesti cruciali. La, assieme a ministri chiave come i forzisti Antonio Tajani (Esteri) e Gilberto Pichetto Fratin InsideOver.