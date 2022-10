(Di sabato 22 ottobre 2022)ha tenuto unaalla 14esima edizione dela Lione, in programma dal 15 al 23 ottobre in Francia, con più di 150 film in 9 giorni. A introdurre l'evento il direttore dell'istituto, Thierry Fremaux, che è anche delegato generale aldi Cannes. "Oggi è venuta perché abbiamo deciso di celebrarla, perché stiamo per proiettare il film su Anita Ekberg.ha avuto diverse vite prima di fare l'attrice e poi ha fatto l'attrice. Ma non è solo l'attrice che conoscete, di cui vedremo alcuni estratti, lei è anche una personalità meravigliosa della nostra comunità cinematografica", ha affermato.visibilmente emozionata si è concessa ai fan, tra una pioggia di selfie e autografi: ...

Bellucci ha tenuto unaalla 14esima edizione del Lumiere Festival a Lione, in programma dal 15 al 23 ottobre in Francia, con più di 150 film in 9 giorni. A introdurre l'evento il ...... saràLanfranco, fondatrice della rivista femminista Marea " Tutte le informazioni ARTE E ...l'intera giornata di sabato l'ingresso al Museo sarà gratuito e nel pomeriggio si terrà la... La masterclass di Monica Bellucci al 14esimo Lumiere Festival Roma, 22 ott. (askanews) - Monica Bellucci ha tenuto una masterclass alla 14esima edizione del Lumiere Festival a Lione, in programma dal 15 al 23 ottobre in Francia, con più di 150 film in 9 giorni.Beautiful Bond girl Monica Bellucci showed up at the Lumière Film Festival in Lyon in a head-turning bright magenta jumpsuit.