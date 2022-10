(Di sabato 22 ottobre 2022) L’offerta per il 2023. Al Pesenti via a «Made in Italy - Meccanica e Automazione». Da Presezzo a Sarnico, cresce anche la proposta di corsi serali per adulti.

L'Eco di Bergamo

La formazione si amplia: ristorazione, sartoria e serre. Nuovi indirizzi pronti a partire L'offerta per il 2023. Al Pesenti via a «Made in Italy - Meccanica e Automazione». Da Presezzo a Sarnico, cresce anche la proposta di corsi serali per adulti. Nuovi corsi serali, diverse proposte aggi ...Bergamo. Aumentano rispetto all'anno scorso gli studenti iscritti ai percorsi professionali (+14,55%) e agli istituti tecnici (+1,58%), mentre calano nei licei e nei percorsi di istruzione e formazion ...