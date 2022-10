La formazione del governo Meloni è la seconda più veloce della storia italiana

Lara Picardi, avvocato civilistaForo di Torino, da anni gestisce lo studio legale di famiglia. Impegnata nellae nella consulenza presso associazioni sindacali. Appassionata di ...L'esecutivo è nato 27 giorni dopo le elezioni, battuto solo dal quarto governo Berlusconi: le cause hanno a che fare con l'esito elettorale e il momento ...Viktor Orban si è congratulato con la nuova premier italiana, Giorgia Meloni, su Twitter. "Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! E' un grande giorno per la destra europea!" ...Roma muore e le amministrazioni che si alternano non sono in grado di porre rimedio. Chiediamo a Meloni di supportarle con rigore ...