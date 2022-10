La diretta del giuramento del governo di Giorgia Meloni

(Di sabato 22 ottobre 2022) AGI - Piazza del Quirinale blindata, come anche le strade limitrofe, per l'arrivo della premiere dei ministri per la cerimonia didopo la quale il nuovoentrerà ufficialmente in carica. Tra i primi ad arrivare Annamaria Bernini, Raffaele Fitto, Elisabetta Casellati, Antonio Tajani, Francesco Lollobrigida. Il traffico intorno al palazzo è stato deviato come succede raramente e solo nelle grandi occasioni. Giorgetti, che indossa una cravatta verde, ha varcato il portone del Quirinale tenendo per mano la figlia.

09:32 Al Colle la delegazione dei ministri della Lega In piazzaQuirinale è arrivata la delegazione dei ministri leghisti guidata da Matteo Salvini. Il segretario leghista ha posato per una foto. Nasce il governo di centrodestra e si presenta al mondo con l'incoronazione della prima donna premier della storia repubblicana. Questa mattina alle 10 la cerimonia dopo la quale l'esecutivo entrerà ufficialmente in carica.