La conferenza dei servizi ha approvato il rigassificatore di Piombino

Il Napoli si prepara per la sfida contro la Roma, in programma domenica 23 ottobre alle ore 20.45. Luciano Spalletti, che ha presentato la partita in conferenza stampa, ritorna all'Olimpico da avversa ...José Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani con il Napoli. Di seguito le sue parole: 14.30 - Inizia la conferenza con un ricordo per Francesco Valdiserri, il ragazzo di ...