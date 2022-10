La concretezza della Meloni distrugge le “quote rosa”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 22 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/As-Np-1-12.mp4 “Pronti” era il suo slogan in campagna elettorale. Caspita, era pronta davvero. Del resto, e non a caso, è una donna. Giorgiabatte due record in un colpo solo. È la prima donnaRepubblica a diventare Presidente del Consiglio e il suo governo è il più veloce di sempre ad insediarsi. Giorgiaè di parola veloce. Come sanno essere solo le donne. Perciò, a nostro avviso, oggi per l’Italia è ben di più dell’8 marzo, retorica Festa delle Donne. Si rompe un tabù e a romperla non è quella parità dei sessi cara alla sinistra, bensì lae il coraggio delle destre. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 22 ottobre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.