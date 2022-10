L'Eco di Bergamo

'Si tratta di una sindrome caratterizzata da sintomi gastrointestinali e, correlati alla presenza di glutine nell'alimentazione di personesofferenti dinè di allergia al grano'.... o affette da alcune patologie, come la. La causa scatenante è da ricondurre a uno squilibrio tra neoformazione e riassorbimento osseo che va a ridurre la densità. Purtroppoesiste una ... La celiachia non significa solo non mangiare pasta, pane e cereali Pasti serviti di nuovo in refettorio, non più nelle classi. Nel menù anche le gallette di riso per i celiaci. Scavuzzo: anno scolastico post-pandemia, ma con cautela. Notarangelo: pasti sani e sosteni ...Sebbene sia aumentata negli anni la consapevolezza di ristoratori e negozi su questo tema, è ancora lontano il momento in cui un celiaco possa scegliere dove mangiare senza dover far lo slalom nei men ...