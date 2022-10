Kvaratskhelia nelle mirino delle big d’Europa | Ecco quanto vale per il Napoli

(Di sabato 22 ottobre 2022) Khvichapiace alle big europee, i grandi club pronti a mettere le mani sul nuovo campione del. Khvichanelbig. La notizia viene lanciata da calciomercato. it, che riferisce che non solo i club di Premier League sono particolarmente interessati al giocatore. Ovviamente un campionato così ricco mette subito gli occhi sui vari top player sparsi in giro per l’Europa, ma parlare di cessione digià a fine stagione sembra prematuro. Anche perché Aurelio De Laurentiis non ha mai venduto i suoi migliori giocatori al primo anno. Si veda Osimhen che è stato trattenuto, nonostante la corte serrata della Premier League. Ma è rimasto anche perché nessuno ha soddisfatto le richieste economiche del presidente ...

... che invece le dedica attenzioni in un video diffusostorie IG. Una bella grana per loro, che ... Se poi tiriamo in ballo il georgiano Khvicha, ossia il protagonista indiscusso della ...Il problema arriverà soprattutto dalla catena di sinistra del Napoli, dove c'è il devastante. Mourinho, su quel lato, ha un dubbio: Karsdorp non ha ancor ai 90 minutigambe. Si ...Sembra che sia diventato il giochino del momento. Direttori sportivi, manager, intermediari: alzi la mano chi conosceva il fenomeno Kvaratskhelia. Mica i De Laurentiis, Giuntoli e i ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Dario Mastroianni, giornalista Dazn: "Non va affrettato il rientro di Anguissa, è meglio non rischiarlo perché il calendario è p ...