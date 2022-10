Kevin Spacey lascia tribunale | assolto da accusa di molestie

(Di sabato 22 ottobre 2022) Una giuria di New York ha stabilito chenon è responsabile per le accuse di aver rimorchiato l'attore Anthony Rapp quando aveva 14 anni e di essersi brevemente sdraiato su di lui dopo una festa nel 1986. All'epoca il divo di "House of cards" aveva 26 anni. La giuria ha concluso che all’epocanon avesse toccato parti intime di Rapp, che aveva presentato le proprie accuse grazie al Child Victims Act, una legge dello stato di New York approvata nel 2019 che contiene alcune norme per rendere temporaneamente ammissibili vecchie accuse di, che normalmente non potrebbero essere presentate perché oltre i tempi della prescrizione. Durante il processo, Rapp aveva testimoniato dicendo di avere sentito la necessità di raccontare la propria storia nel 2017, quando erano di stretta attualità le ...

New York - Avvolto in un cappotto blu scuro, da cui si intravedeva la camicia celeste e la cravatta oro, e circondato da legali e guardiaspalle, ha lasciato il palazzo della corte federale di Manhattan mostrando un ghigno malefico, alla Frank Underwood di "House of Cards".